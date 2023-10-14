سعر سوزوكي جيمني 2023 في مصر.. صور

تعتبر السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023، من ابرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، وباطلالة رياضية تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2023 في مصر.

سوزوكي جيمني 2023

تجهيزات السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

حساسات ركن خلفية.

قفل مركزي.

نظام إيموبليزر ضد السرقة

كاميرا.

سوزوكي جيمني 2023

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

مرايات جانبية كهربائية.

مكيف هواء.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

جنوط رياضية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نظام صوتي ترفيهي.

سوزوكي جيمني 2023

القدرات الفنية لـ سوزوكي جيمني 2023

ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

محرك 4 سلندر بقوة 102 حصان سعة 1500 سي سي.

130 نيوتن متر من عزم الدوران.

تسارع 12.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة

استهلاك وقود بنسبة 6.8 لتر/100 كيلومتر.

سعر سوزوكي جيمني 2023 الرسمي في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك ONE TONE موديل 2023 بسعر 984.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك TWO TONE موديل 2023 بسعر 994.900 جنيه.