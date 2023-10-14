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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سوزوكي جيمني 2023 في مصر.. صور

سوزوكي جيمني 2023
سوزوكي جيمني 2023

تعتبر السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023، من ابرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، وباطلالة رياضية تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2023 في مصر.

سوزوكي جيمني 2023

تجهيزات السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023

 

  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • حساسات ركن خلفية.
  • قفل مركزي.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة
  • كاميرا.
سوزوكي جيمني 2023
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مكيف هواء.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • جنوط رياضية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • نظام صوتي ترفيهي.
سوزوكي جيمني 2023

القدرات الفنية لـ سوزوكي جيمني 2023

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.
  • محرك 4 سلندر بقوة 102 حصان سعة 1500 سي سي.
  • 130 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • تسارع 12.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
  • السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة
  • استهلاك وقود بنسبة 6.8 لتر/100 كيلومتر.

سعر سوزوكي جيمني 2023 الرسمي في مصر

 

الفئة الاولى أوتوماتيك ONE TONE موديل 2023 بسعر 984.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك TWO TONE موديل 2023 بسعر 994.900 جنيه.

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