أحدث أسعار شيفروليه الدبابة في مصر.. صور

تعتبر السيارة شيفروليه الدبابة، واحدة من ابرز سيارات النقل أو الـ"بيك اب" في السوق المصري، والتي تأتي عبر باقة من التجهيزات لموديلات 2024، مع اسعار رسمية تبدأ من 686 الف جنيه للفئة الاولى، وحتى 760 الف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى اهم المواصفات الفنية.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

قياسات السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024

طول السيارة 5340 مم.

عرض السيارة 1775 مم.

ارتفاع السيارة 1690 مم.

طول صندوق التخزين 2300 مم.

عرض صندوق التخزين 1700 مم.

ارتفاع صندوق التخزين 380 سم.

وزن السيارة 1605 كيلوجرام.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024

تضم السيارة محرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 79 حصانا، وعزم اقصى للدوران 176 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

اسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 686 الف جنيه.

ثاني فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 688 الف جنيه.

ثالث فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 745 الف جنيه.

رابع فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 760 الف جنيه.