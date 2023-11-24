عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار شيفروليه الدبابة في مصر.. صور

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة موديل 2024

تعتبر السيارة شيفروليه الدبابة، واحدة من ابرز سيارات النقل أو الـ"بيك اب" في السوق المصري، والتي تأتي عبر باقة من التجهيزات لموديلات 2024، مع اسعار رسمية تبدأ من 686 الف جنيه للفئة الاولى، وحتى 760 الف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

شيفروليه أوبترا 2023 كسر زيرو "كاملة" أوتوماتيك .. اعرف سعرها

أسعار شيفروليه فان N300 موديل 2024 الجديدة

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

أرخص سيارة "فان" في مصر "شينراي X30" بهذا السعر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى اهم المواصفات الفنية.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

قياسات السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 

 

  • طول السيارة 5340 مم.
  • عرض السيارة 1775 مم.
  • ارتفاع السيارة 1690 مم.
  • طول صندوق التخزين 2300 مم.
  • عرض صندوق التخزين 1700 مم.
  • ارتفاع صندوق التخزين 380 سم.
  • وزن السيارة 1605 كيلوجرام.
شيفروليه الدبابة موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024

 

تضم السيارة محرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 79 حصانا، وعزم اقصى للدوران 176 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

اسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

أول فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 686 الف جنيه.

ثاني فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 688 الف جنيه.

ثالث فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 745 الف جنيه.

رابع فئة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 760 الف جنيه.

شيفروليه الدبابة موديل 2024
شيفروليه الدبابة شيفروليه الدبابة موديل 2024 اسعار شيفروليه الدبابة اسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موضوعات متعلقة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر

سعر فولكس فاجن "جولف" 2024 في مصر .. صور

شيري تكشف عن أحدث سيارة رياضية وبأسعار لا تصدق .. صور

الأسعار الجديدة لـ فولكس فاجن "تيجوان" 2024 في مصر

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" HIGHLINE .. للبيع بهذا السعر

سبورتاج في الصدارة.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر

ترشيحاتنا

الأوقاف والتضامن تقدمان 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية

تبدأ الرابعة عصر اليوم.. تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

رغم تحذيرات جيش الاحتلال| نازحون يعودون إلى بيوتهم شمال غزة بعد بدء الهدنة.. فيديو

الصلاة النارية مفتاح 40 بابا للخير.. هذه صيغتها ووقتها وفضلها

بعد بدء الهدنة.. الاحتلال يشن حملة موسعة من الاعتقالات في الضفة الغربية

أسعار الذهب تكسر حاجز الـ 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ