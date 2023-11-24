سعر فولكس فاجن ID6 الكهربائية موديل 2023

ظهرت سيارة فولكس فاجن ID6 الكهربائية، للبيع عبر الإنترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي إلى موديلات 2023، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، سواء داخليًا أو خارجيًا.

وحصلت السيارة فولكس فاجن ID6 على طلاء خارجي باللون الازرق الغامق، مع تمتعها بواجهة أمامية تتسم بالشراسة، حيث تضم السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكات ذات مظهر عصري، وجنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين اللون الاسود والفضي، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

فولكس فاجن ID6 موديل 2023

وتضم السيارة فولكس فاجن ID6 محرك كهربائي، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وحزمة من التجهيزات ومنها، نظام الركن الذكى للسيارة، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، مرايات كهربائية ضم، ريموت كنترول، زر تشغيل وايقاف السيارة.

فولكس فاجن ID6 موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن ID6 بفتحة سقف كهربائية، وزجاج خلفي مظلل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من اوامر التحكم، شاشة تعمل باللمس، مدخل USB و AUX، وبلوتوث، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومقاعد ذات تحكم كهربائي أيضا، ومثبت سرعة، وانذار مانع للسرقة.

فولكس فاجن ID6 موديل 2023

وتحتوي السيارة فولكس فاجن ID6 على سنتر لوك، وحساسات أمامية، ومكيف هواء، باور، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مع تقنية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية.

فولكس فاجن ID6 موديل 2023

سعر السيارة فولكس فاجن ID6 موديل 2023

ظهرت السيارة فولكس فاجن ID6 للبيع في مصر، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 2 مليون 150 الف جنيه.