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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ فولكس فاجن "تيجوان" 2024 في مصر

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

ارتفعت اسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان من جديد داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديل 2024 من هذه النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية، وشهدت هذه السيارة زيادة إجمالية رسمية قدرها 450 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 وأبرز المواصفات الفنية.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تتوافر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وحساسات ركن وحركة، مع كاميرا للمتابعة، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية التحكم.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بالعديد من التجهيزات أبرزها شاشة تعمل باللمس، مع نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، ومحرك 1400 سي سي "تيربو".

فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

ويتمكن محرك السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 من انتاج قوة قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.2 ثانية.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة لـ فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 في مصر 

شهدت الفئة R-LINE وهي الوحيدة المقدمة من فولكس فاجن تيجوان موديل 2024، زيادة قدرها 450 الف جنيه، ليصل السعر الرسمي للسيارة نحو 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

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