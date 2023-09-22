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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

فولكس بولو موديل
فولكس بولو موديل 1999

استطاعت شركة فولكس فاجن عملاق تصنيع السيارات الالمانية، أن تكتسب شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والشارع المصري، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية، أو التجهيزات الداخلية، أو من ناحية التصميم الهيكلي.

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وتعد السيارة فولكس فاجن بولو واحدة من أشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، ولكنها قدمت ايضا عبر اطلالة السيدان في عدد من الموديلات، وفي هذا الموضوع نتحدث عن النسخة بولو موديل 1999 صاحب المظهر الشبابي.

 فولكس بولو موديل 1999 

وظهرت السيارة فولكس بولو موديل 1999 عبر احدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، وهي في حالة جيدة، حيث تمتعت بطلاء خارجي باللون الاخضر الغامق، شمل الهيكل الخارجي بالكامل للتحديث، مع التأكيد على سلامة السيارة داخليًا وعدم تعرضها لحوادث سابقة.

 فولكس بولو موديل 1999 

وتشير البيانات الخاصة بهذه السيارة الى انها قطعت مسافات اجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، بالاضافة إلى اتمام عمليات الصيانة الدورية، مع جميع اعمال السمكرة، وتظهر السيارة بمصابيح أمامية حادة الشكل، كما هو معتاد عن هذه النسخة وبدون اي تعديلات، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية والتي تتوسط مقدمة السيارة.

 فولكس بولو موديل 1999 

وتحتوي السيارة فولكس بولو موديل 1999 على زجاج يدوي مانيوال لجميع النوافذ، ووجود نظام صوتي ترفيهي، راديو كاسيت، وفرش للارضية، مع محرك رباعي الاسطوانات، عادة يكون سعة 1400 سي سي، بقوة 75 حصانا، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

سعر السيارة فولكس بولو موديل 1999 

 

تقدم السيارة فولكس بولو موديل 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 130 الف جنيه قابل للتفاوض.

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