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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معشوقة الشباب.. فولكس فاجن جولف موديل 2023

فولكس فاجن جولف موديل
فولكس فاجن جولف موديل 2023

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف، واحدة من اشهر السيارات الشبابية في مصر، والتي يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى عائلية الهاتشباك الشهيرة، والتي تمتاز بها هذه النسخة، إلى جانب التقنيات المسخدمة والقدرات الفنية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 في السوق المصري 

فولكس فاجن جولف موديل 2023

مواصفات فولكس فاجن جولف موديل 2023 

 

تقدم الفئة LIFE والوحيدة المطروحة محليًا من السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من انتاج 150 حصانا، سعة 1400 CC تيربو، مع عزم دوران 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك DSG مكون من 8 نقلات أوتوماتيكية.

فولكس فاجن جولف موديل 2023

وتسهلك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نسبة من الوقود قدرها 4.7 لترات، عند خوضها لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، وعبر القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها الانطلاق من وضع الاستعداد وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تصل لـ 8.2 ثانية.

 

وتعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 على تقنية الدفع الامامي، مع باقة من التجهيزات تشمل نظام ترفيهي وصوتي، لوحة عدادات انيقة، وشاشة تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مكيف هواء، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، وجنوط رياضية، مع طول اجمالي يبلغ 4258 مم، و1465 مم للعرض، وبارتفاع كلي 1492 مم، مع 134 مم للخلوص الارضي. 

فولكس فاجن جولف موديل 2023

سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 الرسمي في مصر 

 

تقدم فولكس فاجن جولف موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و290 الف جنيه.

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