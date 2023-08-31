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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تستعرض المظهر الجديد لـ تيجوان 2024 المعاد تصميمها

فولكس فاجن تيجوان 
فولكس فاجن تيجوان 

تجهز شركة فولكس فاجن الجيل القادم من تيجوان، وتقوم شركة صناعة السيارات الألمانية بالتحفظ على بعض تفاصيل النموذج الجديد، حيث لم تترك سوى القليل للخيال.

فولكس فاجن تيجوان 

يتميز الجيل القادم من تيجوان بتصميم أكثر سلاسة من الطراز الذي سيحل محله، مع فتحة شبكية سفلية واسعة في المصد الأمامي، وكل ذلك كان مرئياً من قبل. 

تزيل التصميمات الجديدة الجزء الأخير من التمويه الذي يغطي سيارة الدفع الرباعي الشهيرة، ما يكشف عن شريط ضوئي عريض بين المصابيح الأمامية الأمامية والذي يمكن أن يكون على المنتج النهائي.

لا توجد تصميمات داخلية لسيارة تيجوان، لكنها غير ضرورية، عندما قامت الشركة بالتشويق للتصميم الخارجي المتجدد للكروس أوفر في وقت سابق من هذا الشهر، عرضت فولكس فاجن أيضًا المقصورة.

فولكس فاجن تيجوان 

تتميز سيارة الدفع الرباعي بشاشة عرض كبيرة موجهة نحو المناظر الطبيعية على لوحة القيادة لوظائف المعلومات والترفيه التي ستكون متاحة بمقاس 12.9 و15.0 بوصة، اعتمادًا على الطراز. وستوجد شاشة أصغر مقاس 10.25 بوصة خلف عجلة القيادة، وتعمل كشاشة عرض للسائق.

ستعتمد تيجوان على نسخة محدثة من النظام الأساسي الحالي الذي يسمى بنية MQB EVO، وكشفت فولكس فاجن بالفعل أن تيجوان الجديدة ستكون أكبر من الطراز السابق، ولكن ليس كثيرًا، ويبلغ طولها 1.25 بوصة وارتفاعها 0.2 بوصة، بينما تظل قاعدة العجلات والعرض دون تغيير خلال إعادة التصميم.

وبينما كانت فولكس فاجن حريصة على مشاركة تفاصيل محددة عن تيجوان، فإننا لا نعرف ما الذي سيختبئ تحت غطاء محرك السيارة. نتوقع أن يتميز الطراز بمحركات الغاز والديزل والهجينة مع خيارات الدفع الأمامي والدفع الرباعي المتوفرة.

ونتوقع أن تكشف فولكس فاجن عن سيارة تيجوان الجديدة هذا الخريف قبل طرحها للبيع العام المقبل. وستصل إلى صالات العرض الأوروبية في الربع الأول من العام المقبل قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق.

لا نعرف ما إذا كان سعر تيجوان سيرتفع أم لا، لكن الكروس أوفر الحالي يبدأ بسعر 28.245 دولارًا (يشمل السعر رسوم الوجهة البالغة 1.295 دولارًا)، حيث يمكن أن تقترب من علامة 30،000 دولار. 

يبدأ المنافسون مثل شيفروليه إكوينوكس، وفورد إسكيب، وهوندا CR-V، وهيونداي سانتا في، وغيرهم في هذا القطاع بالحد الأعلى لنطاق 20.000 دولار.

تيجوان الكروس اوفر إكوينوكس شيفروليه فولكس فاجن

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