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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تقدم ID.6 CROZZ الكهربائية الجديدة .. بهذا السعر

فولكس فاجن ID.6 CROZZ
فولكس فاجن ID.6 CROZZ

تواصل شركة فولكس فاجن عملاقة تصنيع السيارات الألمانية من تعزيز تواجدها بالسوق الصيني، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة ID.6 CROZZ موديل 2024 بالتعاون مع فاو الصينية، والتي تقدم بعدد كبير من التجهيزات وبقدرات فنية تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

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فولكس فاجن ID.6 CROZZ 

الابعاد الخارجية للسيارة فولكس فاجن ID.6 CROZZ

 

  • قاعدة عجلات بطول 2965 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4891 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1848 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1679 مم.
فولكس فاجن ID.6 CROZZ 

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن ID.6 CROZZ

 

تأتي السيارة فولكس فاجن ID.6 CROZZ بمحرك كهربائي قوة 132 كيلووات، وعزم أقصى للدوران 310 نيوتن/متر،مع بطارية ليثيوم 62.6 كيلووات في الساعة، مع مدى للسير يبلغ 480 كيلومتر، وهذه القدرات لنسخة الجر الخلفي للعجلات.

فولكس فاجن ID.6 CROZZ 

بينما تقدم السيارة بقدرات اخرى تتمثل في محرك بقوة 150 كيلووات وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وبطارية "ليثيوم" ثلاثية بقوة 84.4 كليووات/ساعة، ومدى للسير يبلغ 601 كيلومتر للشحنة والواحدة، وتأتي هذه الامكانيات لفئة الدفع الرباعي للعجلات.

فولكس فاجن ID.6 CROZZ 

وتضم السيارة فولكس فاجن ID.6 CROZZ باقة من التجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس عملاقة قياسها 12 بوصة، وفتحة سقف، مع اضاءة محيطة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع قدرات التفاعل الصوتي، ونظام ترفيهي، وامكانية ركن السيارة ذاتيًا، ومقصورة داخلية عائلية.

فولكس فاجن ID.6 CROZZ 

سعر السيارة فولكس فاجن ID.6 CROZZ 

 

تقدم السيارة فولكس فاجن ID.6 CROZZ في السوق الصيني بقيمة سعرية تتراوح بين 258.900 يوان و336.900 يوان، أي ما يتراوح بين مليون و80 ألف جنيه، ومليون و419 ألف جنيه، وذلك بالعملة المصرية.

فولكس فاجن ID.6 CROZZ 
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