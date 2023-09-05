فولكس فاجن تستعد لاطلاق النسخة "باسات" 2024 في هذا الموعد .. تفاصيل

تواصل شركة فولكس فاجن الالمانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها عالميًا، حيث تستعد لاطلاق نسختها الشهيرة باسات "واجن"، خلال العام المقبل وتحديدًا خلال فصل الربيع، وتعد هذه النسخة من ابرز اصدارات الصانع الالماني، والتي تلاقى ترحيب كبير بين محبي عالم السيارات.

فولكس فاجن

تقدم الايقونة باسات عبر باقة من القدرات الفنية، والتي تتمثل في ثلاثة محركات منها ديزل ومنها هجين، حيث يمكنها تغطية نطاق يمتد بين 110 كليووات و195 كليووات، اي مايعادل 150 حصانا و 265 حصانا.

فولكس فاجن

بالاضافة إلى قدرات هيجنة تتمثل في محرك بقوة 204 حصانا و272 حصانا، اي 150 كيلووات، و200 كيلووات، وبطارية توفر مدى للسير يبلغ 100 كيلومتر، بالاضافة إلى مجموعة نواقل أوتوماتيكية الاداء.

فولكس فاجن

وتأتي السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة، حيث تظهر بمصابيح أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى جنوط رياضية بين 17 و 18 بوصة، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع امكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين اضافية.

فولكس فاجن

وتحتوي السيارة من الداخل على شاشة عرض تتوسط قمرة القيادة قياس 12.9 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء ثلاثي، ونظام صوتي ترفيهي، ومداخل USB، مع حزمة من تقنيات الحماية والتي تتضمن منظومة الوسائد الهوائية والمكابح، وحساسات سرعة، وكاميرا للتحكم.