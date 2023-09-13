بمليون جنيه.. اشتري فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

اشتركت شركة فولكس فاجن مع فاو الصينية من أجل إنتاج سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024 ، وسيتم إنتاج السيارة بـ أربع فئات ، وتنتمي سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز الي فئة السيارات الـ SUV، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

- مواصفات فولكس فاجن ID.6 كروز

فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

زودت سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، لوحة عدادات LCD كاملة مقاس 5.3 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 12 بوصة، ونظام ذكي MOSC 4.0، وأضواء محيطة بـ 30 لون، وفتحة سقف، ويمكن تعديل المقاعد الأمامية إلكترونياً بـ 12 وضع، ونظام ركن السيارة ذاتيًا، ونظام تجنب الاصطدام .

- أبعاد فولكس فاجن ID.6 كروز

فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

تأتي سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024 داخل السوق الصيني للسيارات بطول 4891مم ، وعرض 1848 مم ، وارتفاع 1679 مم، و بها قاعدة عجلات بطول 2965 مم.

- محرك ID.6 كروز

تحصل سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024 علي قوتها من محرك ينتج قوة 132 كيلووات، عزم أقصي للدوران 310 نيوتن/متر، ومتوافر بها بطارية ليثيوم ثلاثية بقدرة 62.6 كيلووات /ساعة، ويمكنها قطع مسافة تبلغ 480 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها.

مقصورة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

- سعر فولكس فاجن ID.6 كروز

ستتوافر سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024 بالسوق الصيني بسعر 258.900 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل مليون و 80 الف جنيه للفئة الأولي ، والفئة الثانية تباع بسعر 336.900 الف يوان صيني ، أي ما يعادل مليون و 419 ألف جنيه .