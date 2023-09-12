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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتعليم البنات القيادة.. فولكس فاجن بيتل أوتوماتيك بسعر مغر| صور

فولكس فاجن بيتل موديل
فولكس فاجن بيتل موديل 1964

نالت سيارة  فولكس فاجن بيتل موديل 1964 الكلاسيكية مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين بسبب اعتماديتها العالية ، وارتباطها بالظهور بالعديد من الأفلام والمسلسلات المصرية القديمة، إضافة الي أن فاجن بيتل تمتلك تصميم مميز ، وبها محرك قوي ، وتحتوي علي بابين فقط وذلك يجعلها ذات مظهر جذاب ، وتنتمي الي السيارات الاعتمادية ذات الموثوقية العالية .

فولكس فاجن بيتل موديل 1964 داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد سعر فولكس فاجن بيتل موديل 1964 ، وتنتمي بيتل الي فئة السيارات الكوبيه :

فولكس فاجن بيتل موديل 1964 

- محرك فولكس فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتل موديل 1964 الكوبيه 

تصل قوة سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1964 الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بـ بيتل دهانات داخلية، وبها رخصة سارية من عام 2023 حتي 3 سنوات قادمة .

- مواصفات فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتل موديل 1964 داخل سوق السيارات المصري

تمتلك سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1964 الكوبيه العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، ومرايات جانبية من النيكل أيضا، ومقابض أبواب من النيكل كروم، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وتحتوي علي عتبات جانبية للأبواب .

- سعر فولكس فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتل موديل 1964

تتوافر سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1964 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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