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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تيجوان 2023 تباع بهذه الأسعار

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان داخل السوق المصري للسيارات

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ولكن هذه السيارات تباع بفوارق أسعار كبيرة نتيجة تعرض سوق السيارات العالمي الي أزمات مختلفة أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة ، مما أدي إلي عدم توافر هذه الطرازات لدي الوكلاء والموزعين ، وإذا تم توافرها يوضع علي أسعارها أوفر برايس كبير علي السعر الرسمي للسيارة .

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات ، وتنتمي تيجوان الي فئة السيارات الكروس أوفر :

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

- أبعاد فولكس فاجن تيجوان

تتوافر سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4486 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1664 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي  2681 مم، ويصل سعة الحقيبة الخلفية بـ تيجوان الي 615 لتر .

- محرك فولكس فاجن تيجوان

سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

تتسارع سيارة فولكس فاجن تيجوان الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ تيجوان

 تيجوان موديل 2023

زودت سيارة  فولكس فاجن تيجوان بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

- سعر فولكس تيجوان موديل 2023

مقصورة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات

تتوافر سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 فئة السيارات الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي مليون و 750 ألف جنيه، وتم وضع أوفر برايس عليها بقيمة 440 ألف جنيه، ليصل سعرها السوقي الي 2 مليون و 190 ألف جنيه .

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