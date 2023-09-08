عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيجوان وكودياك.. أسعار 5 سيارات SUV ألماني في مصر

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من سيارات الـ SUV الجديدة، ويشهد هذا القطاع منافسة قوية بين العديد من العلامات التجارية، مثل فولكس فاجن وسكودا وسيات و أوبل.

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

سعر خيالي.. لوحة سيارة في السعودية تحطم الرقم القياسي

أوبل جراند لاند

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINEفقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

 

أوبل جراند لاند

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل  السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

أوبل جراند لاند

أوبل جراند لاند موديل 2023

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 

سعر أوبل جراند لاند موديل 2023

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,599,990 جنيه.

 

سيات تاراكو 

سكودا كاروك موديل 2022

تتوفر السيارة سكودا كاروك موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

 

سعر سكودا كاروك موديل 2022 

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الأولىDYNAMIC  بسعر 1,050,000 جنيه بدلاً من 990,000 جنيه.

 

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الثانيةAMBITION  بسعر 1,175,000 بدلاً من 1,075,000 جنيه.

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الثالثة  STYLبسعر 1,275,000 بدلاً من 1,275,000 جنيه

سيات تاراكو 

سيات تاراكو موديل 2023

تأتي السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان.

 

سعر سيات تاراكو موديل 2023

الفئة الأولى سيات تاراكو موديل 2023 بسعر مليون و700 الف جنيه.

الفئة الثانية سيات تاراكو موديل 2023 بسعر مليون و800 الف جنيه.

 

تيجوان SUV فولكس فاجن تيجوان سكودا كودياك أوبل جراند لاند سكودا كاروك سيات تاراكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

موضوعات متعلقة

سعر خيالي.. لوحة سيارة في السعودية تحطم الرقم القياسي

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

النترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر عربيتين كوري في مصر

بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة

سعرها 130 ألف جنيه فقط .. أشهر سيارة أمريكية مستعملة بالسوق المصرية

أخبار السيارات| لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى عربة في العالم.. لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة

سعرها 150 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة أمريكية مستعملة

سعر ومواصفات أشهر سيارات ماكلارين الخارقة

ترشيحاتنا

المؤسسة الأمنية تحذر من تصاعد التوتر الأمني خلال الأعياد اليهودية

رئيس الاعتماد والرقابة: الأخطاء الطبية في غياب الجودة تكلف 42 بليون دولار سنويا

عاجل| الأرصاد تعلن خبر سار بعد 24 ساعة

تراجع مستمر بأسعار العملات الأجنبية في مصر

الحكومة تتلقي 8 آلاف شكوى بشأن الأوضاع الوظيفية خلال شهر

أنا معجبة بأخلاقي.. حقيقة تصريحات نسرين أمين ضد الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت.. مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ