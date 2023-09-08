تيجوان وكودياك.. أسعار 5 سيارات SUV ألماني في مصر

يضم السوق المصري باقة من سيارات الـ SUV الجديدة، ويشهد هذا القطاع منافسة قوية بين العديد من العلامات التجارية، مثل فولكس فاجن وسكودا وسيات و أوبل.

أوبل جراند لاند

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINEفقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

أوبل جراند لاند

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

أوبل جراند لاند

أوبل جراند لاند موديل 2023

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

سعر أوبل جراند لاند موديل 2023

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الأولى HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,599,990 جنيه.

سيات تاراكو

سكودا كاروك موديل 2022

تتوفر السيارة سكودا كاروك موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

سعر سكودا كاروك موديل 2022

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الأولىDYNAMIC بسعر 1,050,000 جنيه بدلاً من 990,000 جنيه.

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الثانيةAMBITION بسعر 1,175,000 بدلاً من 1,075,000 جنيه.

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الثالثة STYLبسعر 1,275,000 بدلاً من 1,275,000 جنيه

سيات تاراكو

سيات تاراكو موديل 2023

تأتي السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان.

سعر سيات تاراكو موديل 2023

الفئة الأولى سيات تاراكو موديل 2023 بسعر مليون و700 الف جنيه.

الفئة الثانية سيات تاراكو موديل 2023 بسعر مليون و800 الف جنيه.