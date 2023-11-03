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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن ID 4 الكهربائية في مصر 2023.. صور

فولكس فاجن ID 4 موديل
فولكس فاجن ID 4 موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة عالميًا ومحليًا، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الإصدارات التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية ومنهات النسخة الشهيرة ID 4.

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وظهرت السيارة فولكس فاجن ID 4 موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، وهي في حالة الزيرو، بعد ان قطعت مسافة قدرها 100 كيلومتر فقط، وظهرت السيارة بطلاء أبيض، مع الاحتفاظ بمعني الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب احتوائها على مجموعة من التجهيزات.

فولكس فاجن ID 4 موديل 2023 

تضم السيارة فولكس فاجن ID 4 حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للمتابعة، مع نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج فامية، مع شاشة ملونة تعمل باللمس، ونظام GPS، وقفل مركزي للابواب، ومقاعد كهربائية التحكم.

 

وتحتوي السيارة فولكس فاجن ID 4 موديل 2023 على مكيف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية، وإضاءة نهارية ومصابيح LED، ومرايات كهربائية ضم، مع فرش جلد، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وبلوتوث، ووسائد هوائية للحماية.

فولكس فاجن ID 4 موديل 2023 

وتتمتع السيارة فولكس فاجن ID 4 بنظام مكابح مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع برنامج الثبات الالكتروني ESP، ووسائد هوائية جانية للحماية، وتستمد قوتها من محرك يصل قوته إلى 201 حصانا، وناقل حركة متعدد النقلات بشكل أوتوماتيكي.

 

سعر السيارة فولكس فاجن ID 4 موديل 2023 

 

تقدم السيارة فولكس فاجن ID 4 موديل 2023، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ما ظهرت للبيع بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا الامر، بقيمة قدرها مليون و760 الف جنيه.

فولكس فاجن ID 4 موديل 2023 
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