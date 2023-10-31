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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثابتة وجودها و بـ 45 ألف جنيه .. فما هذه السيارة؟

فولكس فاجن بيتل
فولكس فاجن بيتل

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وتعتبر السيارة فولكس فاجن بيتل الشهيرة باسم الـ"خنفساء"، واحدة من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الالمانية في مصر والعالم، حيث استطاعت تلك النسخة أن تثبت تواجدها منذ بدايتة انطلاقها وحتى هذا الوقت.

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وتأتي السيارة فولكس فاجن بيتل بتصميم خارجي يعد هو الابرز في عالم السيارات، حيث تتمتع بمفهوم ثنائي الابواب، مع رفارف أمامية وخلفية عالية وكبيرة الحجم، مع مصابيح أمامية دائرية الشكل مدعومة باطار معدني، وصادم أمامي وخلفي مصنوع من المعدن ايضا وبطلاء فضي اللون.

 فولكس فاجن بيتل

وظهرت احد سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1973، للبيع عبر الانترنت وهي بحالة جيدة، وتقدم السيارة بتعديل يتضمن الزجاج حيث يعمل بشكل كهربائي، مع مقاعد من القماش، وعجلة قيادة سبور، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

 فولكس فاجن بيتل

وتضم السيارة فولكس فاجن بيتل 1973 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، جنوط رياضية محدثة، وريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، مع انذار مانع للسرقة، كما تضم بطارية كهربائية جديدة، وعجلات لم يمضي على استخدامها سوى 6 اشهر.

 فولكس فاجن بيتل

وتأتي السيارة فولكس فاجن بيتل 1973 بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال"، ومن المعروف عن هذه النسخة، توافر قطع الغيار الخاصة بها، بالاضافة إلى سهولة صيانتها، مع وجود مساحة تخزين أمامية كبيرة.

 فولكس فاجن بيتل

سعر السيارة فولكس فاجن بيتل 1973

 

تقدم السيارة فولكس فاجن بيتل 1973 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 45 الف جنيه.

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