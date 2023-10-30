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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 140 ألف جنيه.. اشتري أصغر سيارة مستعملة موديل 2014

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

تعتبر السيارة سوزوكي ماروتي، واحدة من اصغر السيارات التي قدمت في السوق المصري، واستطاعت ان تحقق شعبية كبيرة نسبة لهذا التصميم، بالإضافة إلى تمتعها بمحرك اقتصادي وموفر للوقود، إلى جانب سعرها المناسب وقت الكشف عنها.

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وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وهي في حالة خارجية جيدة، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2014، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.

سوزوكي ماروتي 

وتأتي السيارة سوزوكي ماروتي بشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مصابيح حادة، وفتحات تهوية خارجية، بالاضافة إلى عجلات 14 بوصة، ومفهوم رباعي الابواب، إلى جانب سعة تخزين خلفية مناسبة، مع تصميم الهاتشباك صغير الحجم.

سوزوكي ماروتي 

وتوجد بالسيارة مقاعد بفرش قماشي، مع نظام صوتي ترفيهي راديو كاست، مدخل USB، وقفل مركزي للابواب، وانذار مانع للسرقة، بالاضافة إلى كشافات ضباب، بينما تتمتع السيارة بحالة داخلية وخارجية ممتازة، مثل الزيرو، مع عداد كيلومترات اجمالي يبلغ 50 الف كيلومتر فقط.

سوزوكي ماروتي 

وتأتي السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2014، بمحرك سعة 800 سي سي، يمكنه انتاج 37 حصانا، مما يجعلها واحدة من السيارات الاقتصادية للوقود، مع وجود ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سوزوكي ماروتي 

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2014 

 

تقدم السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2014 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت وبسعر يبلغ 140 الف جنيه.

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