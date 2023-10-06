تقدم شركة فولكس فاجن الألمانية وعملاقة تصنيع السيارات، أسطول ضخم من السيارات المتنوعة في مختلف الأسواق، والتي تتنوع من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام، أو بحسب التجهيزات الفنية والتقنية.

فولكس فاجن ID 6 الكهربائية

ولعل من أبرز اصدارات فولكس فاجن خلال السنوات الاخيرة، هي السيارات الرياضية والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، ومنها النسخة ID 6، والتي ظهرت للبيع في مصر عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

فولكس فاجن ID 6 الكهربائية

تباع السيارة فولكس فاجن ID 6 ضمن موديلات 2023 وبحالة الزيرو تماماً، وتضم حزمة من التجهيزات المتنوعة ومنها، فتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

فولكس فاجن ID 6 الكهربائية

وتدعم شاشة العرض للسيارة فولكس فاجن ID 6، تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى وجود شاحن لاسلكي، ومدخل USB، مع مكيف هواء يعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للابواب

فولكس فاجن ID 6 الكهربائية

وتأتي السيارة ID 6 بمصابيح أمامية حادة المظهر مع فتحات تهوية جانبية باللون الاسود اللامع مع لمسات فضية، وجنوط رياضية 20 بوصة، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، وكاميرا 360 درجة، ومقابض للابواب تعمل باللمس.

فولكس فاجن ID 6 الكهربائية

سعر فولكس فاجن ID 6 الكهربائية في مصر

ظهرت السيارة عبر الانترنت وهي تباع في السوق المصري بحالة الزيرو بسعر يبلغ 2 مليون جنيه.