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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن "جولف" 2024 في مصر .. صور

فولكس فاجن جولف موديل
فولكس فاجن جولف موديل 2024

شهدت السيارة فولكس فاجن "جولف"، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، ضمن قائمة زيادات شهر نوفمبر، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة قدرها 480 الف جنيه، بعد طرحها محليًا بموديلات 2024، وعبر فئة واحدة من التجهيزات ايضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة فولكس فاجن جولف وسعرها الرسمي الجديد بعد تقدم موديل 2024.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

تعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء ثماني النقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 8.2 ثانية.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

تضم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، حساسات حركة، كاميرا، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي.

 

ابعاد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 

 

  • طول 4258 مم.
  • عرض 1465 مم.
  • ارتفاع 1492 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 134 مم.
  • قاعدة العجلات 2620 مم.
فولكس فاجن جولف موديل 2024

سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 في مصر 

 

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ مليون و770 ألف جنيه بدلاً من مليون و290 ألف جنيه، بعد زيادة رسمية بلغت 480 الف جنيه.

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