هيونداي توسان ثاني فئة 2023 حالة الزيرو .. اعرف سعرها

يبحث الكثير عن فرصة لشراء السيارة هيونداي توسان، التي تعد من أشهر السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، حيث ظهرت إحدى طرازاتها وتحديدًا من الفئة الثانية، للبيع حالة الزيرو، عبر أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

تأتي السيارة هيونداي توسان 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة خارجية وداخلية مثل الزيرو تمامًا، وتضم جنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى مقدمة توسان الشهيرة والتي تضم شبكة تهوية كبيرة الحجم، وحزمة ضوئية.

هيونداي توسان 2023

وتضم السيارة هيونداي توسان من الداخل، نظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تعمل باللمس، ومكيف هواء أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، تتيح الكثير من وسائل التحكم، بالاضافة إلى فرامل يد الكترونية، ونظام الفرامل مانعة للانغلاق ABS، ووجود منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

هيونداي توسان 2023

وتستمد السيارة هيونداي توسان قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 180 حصان، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وزمن للتسارع يقدر بـ 9 ثواني وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان 2023

أسعار السيارة هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة هيونداي توسان 2023 على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، بواسطة احد الصفحات الالكترونية الشهيرة، بسعر مليون و750 الف جنيه، ضمن طرازات الفئة الثانية.