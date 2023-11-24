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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دونج فينج تقدم HUGE 2024 الجديدة كليًا في مصر بهذا السعر

دونج فينج أيولوس HUGE
دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024

تواصل علامة دونج فينج الصينية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كليًا في مصر أيولوس HUGE موديل 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقدرات هجينة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 الجديدة كليًا بالسوق المصري 

دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 

 

تستمد دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، يسطيع أن يضخ قوة قدرها 241 حصانا، و540 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 

وتتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما زجاجية، فرش داخلي من الجلد، إضاءة محيطية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، نظام صوتي من طراز JAMO، ولوحة عدادات رقمية.

دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 

وتضم السيارة دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 خاصية المفتاح الذكي، مع مصابيح أمامية وخلفية LED، وترتكز على جنوط رياضية انيقة قياسها 19 بوصة، و مداخل USB، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي.

دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 

وتتمتع السيارة دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 بحزمة من وسائل الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، والثبات الالكتروني، وعدد يصل إلى 6 وسائد هوائية للحماية، وكاميرا 360 درجة، ومستشعرات حركة، بالاضافة إلى نظام مانع التصادم.

دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 

سعر السيارة دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر مليون و575 الف جنيه.

دونج فينج أيولوس HUGE موديل 2024 
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