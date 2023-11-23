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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري في نوفمبر .. أسعار ومواصفات

احدث 5 سيارات قدمت
احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري

استقبل السوق المصري عدد من السيارات الجديدة، والتي تنوعت من حيث التجهيزات الفنية، أوالتصميم الهيكلي، والعلامات التجارية، سواء كانت جديدة كليًا في مصر لاول مرة، او خضعت إلى بعض التعديلات باطلالة "فيس ليفت".

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري في نوفمبر.

احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري 

1 - سانج يونج تيفولي 

 

تستمد سانج يونج تيفولي 2024 قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يضخ 128 حصان، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية.

 

وتضم السيارة شاشة 8 بوصة تدعم انظمة ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، فرامل abs و ebd، ووسائد هوائية للحماية.

 

اسعار سانج يونج تيفولي 2024

 

سانج يونج تيفولي موديل 2024 بسعر مليون و150 ألف جنيه. 

احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري 

2 - جي ايه سي GS4

 

دعمت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 168 حصانا، و365 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 نقلات.

 

وتحتوي على نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، نظام التحكم فى نزول المنحدرات، ونظام التعامل مع المرتفعات HHC، بالاضافة إلى فرامل اليد إلكترونيه، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، و برنامج التحكم في الثبات.

 

وتضم السيارة شاشه متعدده الوظائف تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن و مكسوه بالجلد، مكيف هواء بمخارج خلفية، كاميرا، حساسات حركة خلفية، وسائد هوائية أمامية للحماية.

 

اسعار السيارة جي ايه سي GS4 2024 في مصر

 

الفئة الاولى GS GS4 موديل 2024 بسعر مليون و60 الف جنيه.

الفئة الثانية GB GS4 موديل 2024 بسعر مليون و110 الف جنيه.

الفئة الثالثة GE GS4 موديل 2024 بسعر مليون و160 الف جنيه.

احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري 

3 - سانج يونج XLV  

 

تستحدم السيارة سانج يونجXLV  موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 128 حصان، و160 نيوتن متر، مع ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 181 كيلومتر في الساعة.

 

وحصلت السيارة سانج يونجXLV  على جنوط رياضية، مكيف هواء، سنتر لوك، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية ونظام الثبات الالكتروني.

 

اسعار سانج يونجXLV  موديل 2024 

 

سانج يونجXLV  موديل 2024 بسعر مليون و190 ألف جنيه.

احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري 

4 - امباو GAC

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات طراز DCT مزدوج القابض، بينما تستد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 170 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

تتسارع امباو GAC من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7 ثواني، وتضم السيارة مانع السرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا، وحساسات ركن، و مثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي.

 

اسعار السيارة GAC إمباو 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى GAC إمباو 2024 GS بسعر 960 الف جنيه.

الفئة الثانية GAC إمباو 2024 GB بسعر مليون و70 الف جنيه.

الفئة الثالثة GAC إمباو 2024 GE S-STYLE بسعر مليون و140 الف جنيه.

احدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري 

5 - جيلي جيومتري سي "فيس ليفت"

 

تضم السيارة جيلي جيومتري سي "فيس ليفت" محرك بقوة 201 حصان، وعزم اقصى للدوران 310 نيوتن متر، وبطارية سعة 70 كيلووات، مع مدى 550 كيلومتر، وتحتوي السيارة على فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الالكتروني، وبرنامج مراقبة النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة.

 

وتتمتع السيارة بشاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة مقاس 5 بوصة للعدادات، ونظام صوتي ترفيهي طراز Bose من 8 مكبرات، إلى جانب خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، و مكيف هواء، و مقاعد أمامية مزودة بخاصية التبريد والتدفئة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة.

 

اسعار جيلي جيومتري سي "فيس ليفت"

 

الفئة الاولى GF موديل 2024 بسعر مليون و699.900 جنيه.

الفئة الثانية GF+ موديل 2024 بسعر مليون و799.900 جنيه

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