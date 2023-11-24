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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 .. صور

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من الفئة الرياضية مثل سبورتاج وسورينتو، أو من من فئة الكروس اوفر والتي تتضمن النسخة اكسيد، أو من فئة السيدان وعلى رأسها النسخة الشهيرة جراند سيراتو.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات السيارة كيا جراند سيراتو في السوق المصري.

كيا جراند سيراتو 

أبعاد السيارة كيا جراند سيراتو 

 

  • طول كلي 4640 مم.
  • عرض كلي 1800 مم.
  • ارتفاع كلي 1450 مم.
  • ارتفاع عن الارض "الخلوص" 150 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2700 مم.
  • سعة حقيبة التخزين 502 لتر.
  • خزان وقود سعة 50 لتر.
كيا جراند سيراتو 

تجهيزات ومواصفات السيارة كيا جراند سيراتو

 

  • تعتمد السيارة كيا جراند سيراتو على محرك 1600 سي سي.
  • القوة الاجمالية 130 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية.
  • ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
  • استهلاك وقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.
  • مقود حركة مالتي فانكشن.
  • مكيف هواء.
كيا جراند سيراتو 
  • فتحة سقف.
  • مرايات جانبية كهربائية "ضم".
  • حساسات ركن وكاميرا.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • سنتر لوك وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • مثبت للسرعة.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة
  • فرامل ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية.
كيا جراند سيراتو 

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى LX FO بسعر 1,219,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE بسعر 1,339,900 جنيه.

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