مرسيدس CLA موديل 2023 بحالة الزيرو .. للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة مرسيدس CLA 200، واحدة من أشهر إصدارات النجمة الألمانية الشهيرة، حيث تتمتع بتصميم السيدان مع اطلالة تتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى وجود حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب قدراتها الفنية القوية.

وظهرت السيارة مرسيدس CLA 200 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الزيرو مع انتمائها إلى موديلات 2023، حيث تتمتع بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، مع عداد لم يقطع كيلومترًا واحدًا.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

ودعمت السيارة مرسيدس CLA 200 بمحرك 1400 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع باقة من التجهيزات ومنها مرايات جانبية كهربائية "ضم"، وتقنية كشف النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع نظام الركن الذكي، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

وتضم السيارة مرسيدس CLA 200 نظام صوتي ترفيهي مميز، وبلوتوث، ومدخل USB، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع شاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، تستخدم في الكثير من اوامر التحكم.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

وتحتوي مرسيدس CLA 200 على مثبت سرعة، وسائد هوائية أمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مع مقاعد تتمتع بخاصية التدفئة والتبريد، ذات تحكم كهربائي في اوضاع الجلوس، وجنوط رياضية من الخارج، مع مصابيح حادة الشكل واضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تعطي مظهر عصري لمقدمة السيارة.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023

تباع السيارة مرسيدس CLA 200 عبر الانترنت بحالة الزيرو، وبسعر يبلغ 2 مليون و400 الف جنيه.