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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

ظهرت السيارة شيري تيجو 7، للبيع عبر الانترنت بواسطة أحد الصفحات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، حيث تباع بصورة "كسر الزيرو"، مع حالة الفبريكا بالكامل داخلياً وخارجيًا.

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وتنتمي السيارة شيري تيجو 7 إلى موديلات 2023، مع اطلالة رياضية من فئة الـ SUV الشهيرة، وتضم السيارة تجهيزات تتضمن، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، إضافة إلى ريموت كنترول، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، مع نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، وكاميرا خلفية، مع حساسات ركن، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للابواب، مع انذار مانع للسرقة، وجنوط رياضية، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستمد شيري تيجو 7 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج قوة إجمالية قدرها 145 حصان، و 210 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء 6 غيار طراز DSG، وسرعة قصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

ابعاد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

 

  • طول 4505 مم.
  • عرض 1837 مم.
  • ارتفاع 1670 مم.
  • خلوص ارضي 210 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2670 مم.

 

اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" 

 

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة "كسر الزيرو"، وبسعر 910 الف جنيه. 

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