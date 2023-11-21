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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

شيري تكشف عن أحدث سيارة رياضية وبأسعار لا تصدق .. صور

سيارة شيري ICAR 03
سيارة شيري ICAR 03

تواصل شركة شيري ابهار محببيها، بعد أن كشفت منصة ICAR المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والتابعة لـ شيري، عن النسخة الجديدة ICAR 03 التي تنتمي إلى طرازات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

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تجهيزات ومواصفات السيارة الرياضية شيري ICAR 03

وكشفت شيري خلال معرض Guangzhou Auto Show، عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه النسخة سواء من ناحية المواصفات الفنية أو متوسط الاسعار، وتأتي السيارة الرياضية بجنوط تتراوح بين 18 و19 بوصة، ذات تصميم هندسي مميز، ومقدمة تتسم بالشراسة، مع اضاءة LED.

سيارة شيري ICAR 03

وتتميز السيارة بتصميم رياضي مع مفهوم رباعي الابواب، ومقابض مخفية، بالاضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2715 مم، ووزن اجمالي يتراوح بين 1.679 كجم و 1.892 كيلوجرام، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.406 مم، و1.910 مم للعرض الكلي، و1.715 مم للارتفاع الكلي.

سيارة شيري ICAR 03

وتضم السيارة شيري ICAR 03 نظام صوتي ترفيهي مكون من 12 سماعة، وشاشة رقمية واخرى تعمل باللمس لعرض الوسائد المتعددة والخرائط بقياس 15.4 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحزمة من حساسات الحركة، وكاميرا 360 درجة، مع باقة من تقنيات الحماية والمكابح عالية الاداء.

سيارة شيري ICAR 03

القدرات الفنية للسيارة شيري ICAR 03

تأتي السيارة شيري ICAR 03 بإصدار الدفع الثنائي، حيث دعمت بمحرك كهربائي يضخ قوة قدرها 181 حصان، بينما يستطيع محرك نسخة الدفع الرباعي من ضخ قوة مزدوجة 94 و181 حصان، مع بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، بقوة 65 كيلووات في الساعة، و69 كيلووات في الساعة، ومدى للسير يصل إلى 500 كيلومتر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في ثانية.

سيارة شيري ICAR 03

السعر العالمي للسيارة شيري ICAR 03

تتاح السيارة رسميًا للسوق العالمي بالحجز المسبق، مع بداية ديسمبر المقبل وتحديدًا يوم الثامن عشر، وبأسعار تبدأ من 19.400 دولار حتى 26.350 دولار امريكي.

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