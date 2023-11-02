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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 310 آلاف جنيه.. شيري تطرح أصغر سيارة كهربائية جديدة |صور

شيري Little Ant
شيري Little Ant

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة Little Ant، والتي تنطلق من جناح شيري نيو إنرجي وهو الفرع المتخصص في تصنيع السيارات الكهربائية.

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تضم السيارة شيري Little Ant بطارية من فوسفات حديد الليثيوم، سعة 25.05 كيلوواط ساعة، بالاضافة إلى مدى سير يبلغ 251 كيلومتر، إلى جانب بطارية ليثيوم ثلاثية بسعة 28.86 كيلوواط ساعة بمدى 301 كيلومتر، أو خيار يتضمن بطارية من فوسفات حديد الليثيوم بسعة 29.23 كيلوواط ساعة.

شيري Little Ant

وتنطلق السيارة شيري Little Ant عبر نسختين الاولى بمحرك مغناطيسي دائم مثبت المحور الخلفي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 36 كيلووات مع عزم دوران يبلغ 95 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك اخر يستطيع ضخ 56 كيلووات وعزم دوران 150 نيوتن متر، وبطارية سعة 40.3 كيلووات ساعة توفر مدى للسير يبلغ 408 كيلومتر.

شيري Little Ant

وظهرت السيارة شيري Little Ant بتصميم عصري وخاطف للانظار، حيث ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.150 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 3.242 مم، و 1.670 مم للعرض، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق قياس 15 انش، وحساسات ركن خلفية، مع مصابيح ضباب، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة.

شيري Little Ant

وتأتي السيارة شيري Little Ant بمفهوم ثنائي اللابواب، مع مقصورة داخلية عصرية حيث تضم قفل مركزي، ومقاعد من الجلد، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يمكنها دعم الكثير من اوامر التحكم، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

شيري Little Ant

سعر شيري Little Ant

 

تقدم السيارة شيري Little Ant بسعر يتراوح بين 10.600 دولار أمريكي إلى 11.300 دولار، أي ما يعادله بالعملة المصرية نحو 310 الف جنيه دون حساب مصاريف الشحن والقيمة الجمركية.

شيري Little Ant
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