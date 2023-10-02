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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بمصر

شيري 8 تيجو موديل
شيري 8 تيجو موديل 2024 الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، وذلك يعود إلى استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وذلك بسبب نقص بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار وهذا ما يتسبب في استمرار ارتفاعات أسعار السيارات بشكل مستمر .

 شيري  8 تيجو موديل 2024 الجديدة 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديد بمصر :

مقصورة  شيري  8 تيجو موديل 2024 الجديدة 

- وسائل الأمان بـ شيرى 8 تيجو موديل 2024

زودت سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 الـ SUV بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تعمل علي حماية سائق تيجو موديل 2024 وركابها من ضمنها احتواء السيارة علي جسم صلب قوي، وبها 6 وسائد هوائية وستائر جانبية، وبها أنظمة فرامل ABS وEBD وESP وEBA وBOS ، بالإضافة الي نظام التحكم في الجر TCS، ونظام التحكم في الطرق والمنحدرات HAC وHDC ، ونظام مساعد الفرامل BAS .

- محرك شيرى 8 تيجو  الـ SUV

 شيري  8 تيجو موديل 2024 الجديدة 

عزم دوران سيارة  شيرى 8 تيجو موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتعطي قوة 145 حصان، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويصل سعه محركها الي 1500 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقود  شيرى 8 تيجو الي 51 لتر .

- أسعار شيري  8 تيجو موديل 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيري  8 تيجو موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 990 ألف جنيه، بدلا من 980 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 10 ألاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري  8 تيجو موديل 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 50 ، بدلا من مليون و 40 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 10 ألاف جنيه .

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