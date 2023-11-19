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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن

شيري تيجو 8 بلس شامبيون
شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن

كشفت شركة شيري الصينية عن طرازها الجديد  شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن ، وهي نسخة مطورة من سيارة شيري تيجو 8 ، وتنتمي شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن الي فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المتطورة .

شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن الجديدة 

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- أبعاد شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن :

مقصورة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن

تأتي سيارة  شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن بطول 1745 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 4722 مم، وبها  قاعدة عجلات بطول 2710 مم.

- محرك شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن :

شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن الجديدة 

تستمد سيارة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومدعوم بها علبة تروس اوتوماتيك ، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وتصل السيارة لسرعة 100 كم/ساعة في ثواني ، وتستهلك من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- مواصفات شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن :

تحتوي سيارة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن علي العديد من المميزات المتطورة والجديدة منها، شبكة مثمنة بتأثير افتراضي ثلاثي الأبعاد، و مصابيح أمامية رفيعة على الجانبين، وجناح سقف، وضوء مكابح مرتفع، ومصابيح خلفية خاصة، ومخرجين للعادم، وشاشة منحنية مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تحكم مركزية، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، ونظام تشغيل من شيري Lion 5.0 يدعم أبل كار بلاي وهواوي هايكار .

سيارة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن

بالإضافة الي أن سيارة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن تحتوي ايضا علي، نظام التحكم في السرعة القابل للتكيف ، والمساعدة في ازدحام المرور، والتحذير من مغادرة المسار، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات الحد الأقصى للسرعة ، ومساعد الطوارئ التلقائي .


- سعر شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن :

سيارة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن

ستتوافر سيارة شيري تيجو 8 بلس شامبيون إيديشن داخل الأسواق بسعر 17 ألف دولار ، ويرتفع ليصل الي 20 ألف دولار .

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