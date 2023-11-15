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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مقارنة بين جاك S2 و شيرى تيجو 3 موديل 2024.. أسعار شينراي X30 الفان 2023 الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يضم سوق السيارات المصري للمستعل باقة متنوعة من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره هذه الإصدارات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ، مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة أيضا داخل أسواق السيارات ولكنها مازالت في متناول الجميع ويمكنهم اختيار ما يناسبهم من هذه السيارات المستعملة .

 

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل على باقة متميزة من السيارات المعروضة للبيع، ومن ضمن هذه الإصدارات سيارة  لينكولن توباز، وتنتمي توباز إلي فئة السيارات الفاخرة المعروضة للبيع، ويبحث عنها قطاع كبير من المواطنين ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وسائقها.

 

أسعار السيارات الجديدة مازالت تشهد ارتفاعات مستمرة لم تتوقف حتي الآن ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر طرازات السيارات ، وادت الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، واذا توافره هذه السيارات لدي الوكلاء والموزعين تباع بأسعار مرتفعة .

 

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرازها الجديد بالأسواق والذى أطلق عليه اسم فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024 ، وتنتمي ID.7 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة .

 

توافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 المعروضة للبيع، وبعد الزيادات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا تقاربت أسعار الإصدارات الجديدة من بعضها البعض ، وذلك بسبب وضع سعر إضافي علي السعر الرسمي للسيارة .

 

يضم السوق السعودي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، والتي يرغب المواطنين السعوديين في الحصول عليها ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

تويوتا كورولا تويوتا كورولا لينكولن توباز شينراي X30 الفان 2023 الجديدة فولكس فاجن ID 7 موديل 2024 جاك S2 شيري تيجو 3 موديل 2024

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