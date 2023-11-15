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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لينكولن توباز الفاخرة تباع بسعر مغرٍ

لينكولن توباز موديل
لينكولن توباز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل على باقة متميزة من السيارات المعروضة للبيع، ومن ضمن هذه الإصدارات سيارة  لينكولن توباز، وتنتمي توباز إلي فئة السيارات الفاخرة المعروضة للبيع، ويبحث عنها قطاع كبير من المواطنين ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وسائقها .

سيارة  لينكولن توباز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  لينكولن توباز موديل 1999 السيدان الفاخرة :

لينكولن توباز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك  لينكولن توباز الفاخرة :

زودت سيارة  لينكولن توباز موديل 1999 السيدان بمحرك 6 سلندر  سعه 4600 سي سي ، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت توباز من قطع مسافة سير تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات  لينكولن توباز موديل 1999 :

سيارة  لينكولن توباز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تظهر سيارة  لينكولن توباز موديل 1999 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة لينكولن ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بلون السيارة كهربائية ، و4 مقابض للأبواب من النيكل كروم، و 4 جنوط للكاوتش، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، ومثبت بها من الخلف علي الحقيبة الخلفية شعار شركة لينكولن .

- سعر لينكولن توباز موديل 1999 :

سيارة  لينكولن توباز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة  لينكولن توباز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

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