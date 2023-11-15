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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

اسبرانزا A113 موديل 2014

تعتمد السيارة اسبرانزا A113 موديل 2014 على عدد 4 أبواب، وسنتر لوك مركزي، وريموت كنترول، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، وبلغت قراءة العداد 30 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2009

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن للسيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 التسارع من الثبات الى 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

 

اوبل فيكترا 

أوبل فيكترا موديل 1999

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 نحو 150 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتتوفر برش خارجي وداخلي.

تبدأ أسعار السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل من 160 ألف جنيه.

 رينو كليو 

 رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس سكودا اوكتافيا رينو كليو أوبل فيكترا اسبرانزا شيفروليه

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