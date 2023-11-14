فيات و تويوتا| سيارات هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

سوق السيارات المستعمل المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في الحصول عليها، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع ، وذلك يعود الي المشاكل التي وأجهها قطاع صناعة السيارات الجديدة والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

1- دايو ماتيز موديل 1999 :

دايو ماتيز موديل 1999

زودت سيارة دايو ماتيز موديل 1999 بمحرك سعه 800 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 .



تباع سيارة دايو ماتيز موديل 1999 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- فيات باليو موديل 2006 :

فيات باليو موديل 2006

تعرض سيارة فيات باليو موديل 2006 للبيع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وتحتوي علي محرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونصف، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتوافر سيارة فيات باليو موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سيات ابيزا موديل 1999 :

سيات ابيزا موديل 1999

تقترن سيات ابيزا موديل 1999 بناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 599 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأخضر، ويوجد بالسيارة رخصة سارية حتي عام 2025 ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتواجد سيارة سيات ابيزا موديل 1999 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- اسبيرانزا a113 موديل 2009 :

اسبيرانزا a113 موديل 2009

تمكنت اسبيرانزا a113 موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الذهبي ، بها محرك سعه 1300 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة اسبيرانزا a113 موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- تويوتا ستارليت موديل 1992:

تويوتا ستارليت موديل 1992

تستمد سيارة تويوتا ستارليت موديل 1992 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأصفر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

يبلغ سعر سيارة تويوتا ستارليت موديل 1992 داخل سوق السيارات المستعمل 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .