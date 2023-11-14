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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفاروميو ستلفيو 2024 تباع بهذه الأسعار

الفاروميو ستلفيو
الفاروميو ستلفيو موديل 2024

يحتوي سوق السيارات المصري على عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وجاءه هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأحداث العالمية التي تأثر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

 الفاروميو ستلفيو موديل 2024

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- محرك  الفاروميو ستلفيو موديل 2024 :

 الفاروميو ستلفيو موديل 2024

تحتوي سيارة  الفاروميو ستلفيو موديل 2024 علي محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 280 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 64 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 241 كم/ساعة، وتصل سيارة  الفاروميو ستلفيو لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 6.7 ثانية .

- مواصفات الأمان بـ  الفاروميو ستلفيو :

 الفاروميو ستلفيو موديل 2024

زودت سيارة  الفاروميو ستلفيو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار الفاروميو ستلفيو موديل 2023 :

مقصورة  الفاروميو ستلفيو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 225 ألف جنيه .

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