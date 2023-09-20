عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر متقارب| الفرق بين الفاروميو جوليتا و تويوتا كورولا

بسعر متقارب | الفرق
بسعر متقارب | الفرق بين الفاروميو جوليتا و تويوتا كورولا

تقاربت أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض ، وذلك بعد العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وذلك اثر علي توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها يتم وضع سعر إضافي " أوفر برايس " علي سعرها الأصلي ، وذلك أدي الي توافر السيارات ولكن بأسعار مرتفعة .

ألفاروميو ستلفيو الفيس ليفت 2024 تباع بأسعار مفاجأة

مقارنة الأبطال .. تشترى فيات تيبو ولا تويوتا كورولا

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين الفاروميو جوليتا الهاتشباك و تويوتا كورولا السيدان لـ موديلات 2022 :

الفاروميو جوليتا موديل 2022 


1- الفاروميو جوليتا

تستمد سيارة الفاروميو جوليتا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة الفاروميو جوليتا القصوى الي 218 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية ، ويصل سعة خزان وقودها الي 60 لتر .

- سعر الفاروميو جوليتا موديل 2022

الفاروميو جوليتا موديل 2022 

تباع سيارة الفاروميو جوليتا موديل 2022 بسعر 650 ألف جنيه للفئة الثالثة .

2- تويوتا كورولا موديل 2022

تويوتا كورولا موديل 2022 داخل سوق السيارات

تتسارع سيارة تويوتا كورولا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سيارات، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2022

تويوتا كورولا موديل 2022 داخل سوق السيارات

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 634 ألف جنيه للفئة السابعة .
 

سعر جوليتا الفاروميو جوليتا كورولا موديل 2022 سعر كورولا سعر تويوتا كورولا جوليتا طرازات السيارات تويوتا كورولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

موضوعات متعلقة

شبابية.. بروتون واجا أوتوماتيك بسعرٍ مغرٍ| صور

سيارات مستعملة اعتمادية بـ 75 ألف جنيه | صور

تحت 800 ألف جنيه.. سيارات SUV صينية بدون زيادات| صور

هيونداي تطلق تطبيق للدعم الفني والإصلاح| تفاصيل

اختبار السلامة لـ مازدا CX-90 اليابانية| فيديو

شاهد| حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

الوقت المناسب لـ تغيير بوجيهات السيارة | تفاصيل

دفع رباعي.. سعر جيب جراند شيروكي الجديدة | صور

ترشيحاتنا

عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

بعد تبادل القاهرة وأنقرة الزيارات| ماذا ينتظر إقليم الشرق المتوسط بعد تقارب البلدين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

أبرز 5 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ