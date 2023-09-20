بسعر متقارب| الفرق بين الفاروميو جوليتا و تويوتا كورولا

تقاربت أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض ، وذلك بعد العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وذلك اثر علي توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها يتم وضع سعر إضافي " أوفر برايس " علي سعرها الأصلي ، وذلك أدي الي توافر السيارات ولكن بأسعار مرتفعة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين الفاروميو جوليتا الهاتشباك و تويوتا كورولا السيدان لـ موديلات 2022 :

الفاروميو جوليتا موديل 2022



1- الفاروميو جوليتا

تستمد سيارة الفاروميو جوليتا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة الفاروميو جوليتا القصوى الي 218 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية ، ويصل سعة خزان وقودها الي 60 لتر .

- سعر الفاروميو جوليتا موديل 2022

الفاروميو جوليتا موديل 2022

تباع سيارة الفاروميو جوليتا موديل 2022 بسعر 650 ألف جنيه للفئة الثالثة .

2- تويوتا كورولا موديل 2022

تويوتا كورولا موديل 2022 داخل سوق السيارات

تتسارع سيارة تويوتا كورولا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سيارات، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2022

تويوتا كورولا موديل 2022 داخل سوق السيارات

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 634 ألف جنيه للفئة السابعة .

