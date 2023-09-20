عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رنج روفر ايفوك 2023 في السعودية

رنج روفر ايفوك موديل
رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتألق سيارات العلامة التجارية البريطانية لاند روفر في منطقة الخليج العربي وتكتسب شعبية وشهرة فائقة، ويرجع ذلك لقوتها الكبيرة، حيث تأتي محملة بأحدث وسائل وأنظمة السلامة الحديثة، بالإضافة لنظام الدفع الرباعي والتصميم الخارجي الأنيق.

5 سيارات مُستعملة بأسعار أقل من 160 ألف جنيه

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

مواصفات السيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتوفر السيارة رنج روفر ايفوك على محرك سداسي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي.

 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 نحو 216 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا مدة زمنية تبلغ 8.5 ثانية.

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتمتع السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة أبرزها 360 كاميرا، ووسائد هوائية Airbags، وإنذار لمنع السرقة، ومنبه النقطة العمياء، وكاشف التصادم، ومساعد الانعطافات، وقفل تفاضلي، وفرامل قرصية.

 

 

كما تأتي رنج روفر ايفوك موديل 2023 بأنظمة توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، ونظام المساعدة على تسلق التلال، واختيار وضعية القيادة حسب الطريق، وأجهزة استشعار الاصطفاف، وكاميرا خلفية، وعجلة احتياطية، ونظام التحكم في الجر.

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

قياسات السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023

تبلغ قياسات السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 نحو 4.371 للطول، و 1.996 للعرض، و1.649 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.681 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 472 لتر.

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

أسعار رنج روفر ايفوك موديل 2023

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة تبلغ 225,975 ريال

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الثانية  بقيمة تبلغ 299,115 ريال

 

السعودية رنج روفر ايفوك 2023 رنج روفر ايفوك رنج روفر ايفوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

موضوعات متعلقة

كيا تستدعي 18 ألف سيارة ستينجر بسبب مشاكل فنية

5 سيارات مُستعملة بأسعار أقل من 160 ألف جنيه

فرصة.. أشتري BMW X7 بدون جمارك أو أوفر برايس

أفضل سعر لـ شيفروليه أفيو في مصر

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

سعر بيجو 508 الجديدة في مصر

نصائح للمبتدئين.. كيف تتعامل مع سيارتك الأولى؟

فورد تكشف عن تفاصيل الجيل الجديد من موستانج GTD

ترشيحاتنا

«القومي للبحوث» يرد على توقعات العالم الهولندي بوقوع زلزال في مصر |فيديو

صور مسربة.. حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي| تفاصيل

سعر رنج روفر ايفوك 2023 في السعودية

هل يجوز صلاة الرجل بالملابس الداخلية؟.. رأي الشرع في المسألة

لمحبي الأناقة.. أرخص وأقوى موبايل شاومي للشباب والطلبة 

جهاد جريشة يكشف ملحوظة مهمة على أداء حكم مباراة الأهلي والمصري |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض

انتبه فورا| 5 أسباب للإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين

شاهد.. لحظة إنقاذ سمكة قرش على يد مصيفين بفلوريدا

طريقة تحضير أرز بالكبدة

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ