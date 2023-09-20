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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مُستعملة بأسعار أقل من 160 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية سعرها أقل من 160 ألف جنيه.

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شيفروليه أفيو موديل 2008

شيفروليه أفيو موديل 2008

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 83 حصانا عند 3000 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة امكانية للتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة وتتوفر بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك موديل 2009

شيفروليه سبارك موديل 2009

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2009 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 1994

دايو نوبيرا موديل 2001

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 1994

اسبيرانزا A516 موديل 2007

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

وبلغت قراءة العداد في اسبيرانزا A516  موديل 2007 حوالي 160 ألف كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 1994

هيونداي النترا موديل 1994

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 1994 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 102 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.

يبدأ سعر السيارة هيونداي النترا موديل 1994  في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

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