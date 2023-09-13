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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا كروس 2024 بالسعودية

تويوتا كورولا كروس
تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة تويوتا ، عن أسعار سياراتها الجديدة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 ، وتنتمي السيارة اليابانية الجديدة لفئة السيارات SUV ، وتعتمد على منصة " TNGA-C " GA-C ، وتظهر بشكل أنيق ، وبتصميم عصري .

مقصورة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية 

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- أبعاد تويوتا كورولا كروس موديل 2024

 تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية 

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 الجديدة داخل السوق السعودي بطول  4460 مم ، وعرض 1825 مم ، وارتفاع 1620 مم .

- محرك تويوتا كورولا كروس :

 تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية 

تعتمد سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي ، بجانب محرك كهربائي ، ينتجوا قوة سويا تصل الي 121 حصان، وعزم أقصي للدوران 142 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي لتر واحد من الوقود لقطع مسافة 23.7 كم/ساعة .

- مواصفات تويوتا كورولا كروس 2024

 تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية 

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالعيد من المميزات الحديثة والمتطورة منها ، جنوط مقاس 17 بوصه، وأنوار أمامية هالوجين، وإضاءة نهارية "DRL"، ونظام دخول ذكي للسائق، وبها أغطية مرايا خارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي، ومقابض أبواب خارجية بلون الهيكل، وجناح خلفي ، وزر تشغيل المحرك ، و مقاعد قماش ، و أزرار للتحكم في المقود ، و شاشة معلومات متعددة مقاس  4.2 بوصه.

 تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية 

بالإضافة الي أن سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 تحتوي علي زر للتحكم الأوتوماتيك لجميع النوافذ ، و تكييف ثنائي المناطق، ونظام تحكم بالقفل المركزي، وواقيات شمس بمرآة ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات ، وشاشة تعمل باللمس متعددة الوسائط مقاس 8 بوصه وتدعم ابل كار بلاي ، وبها منفذ USB .

- أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2024

سعر تويوتا كورولا كروس الجديدة موديل 2024 للفئة الأولي يصل الي 93.955 ألف ريال سعودي .

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 للفئة الثانية بالسعودية يصل الي  103.615 ألف ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا كروس موديل 2024 للفئة الثالثة بالسعودية يصل الي  116.955 ألف ريال سعودي .

 

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