سعر تويوتا كورولا كروس 2024 بالسعودية

كشفت شركة تويوتا ، عن أسعار سياراتها الجديدة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 ، وتنتمي السيارة اليابانية الجديدة لفئة السيارات SUV ، وتعتمد على منصة " TNGA-C " GA-C ، وتظهر بشكل أنيق ، وبتصميم عصري .

مقصورة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية

- أبعاد تويوتا كورولا كروس موديل 2024

تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 الجديدة داخل السوق السعودي بطول 4460 مم ، وعرض 1825 مم ، وارتفاع 1620 مم .

- محرك تويوتا كورولا كروس :

تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية

تعتمد سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي ، بجانب محرك كهربائي ، ينتجوا قوة سويا تصل الي 121 حصان، وعزم أقصي للدوران 142 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي لتر واحد من الوقود لقطع مسافة 23.7 كم/ساعة .

- مواصفات تويوتا كورولا كروس 2024

تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالعيد من المميزات الحديثة والمتطورة منها ، جنوط مقاس 17 بوصه، وأنوار أمامية هالوجين، وإضاءة نهارية "DRL"، ونظام دخول ذكي للسائق، وبها أغطية مرايا خارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي، ومقابض أبواب خارجية بلون الهيكل، وجناح خلفي ، وزر تشغيل المحرك ، و مقاعد قماش ، و أزرار للتحكم في المقود ، و شاشة معلومات متعددة مقاس 4.2 بوصه.

تويوتا كورولا كروس موديل 2024 بالسعودية

بالإضافة الي أن سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 تحتوي علي زر للتحكم الأوتوماتيك لجميع النوافذ ، و تكييف ثنائي المناطق، ونظام تحكم بالقفل المركزي، وواقيات شمس بمرآة ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات ، وشاشة تعمل باللمس متعددة الوسائط مقاس 8 بوصه وتدعم ابل كار بلاي ، وبها منفذ USB .

- أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2024

سعر تويوتا كورولا كروس الجديدة موديل 2024 للفئة الأولي يصل الي 93.955 ألف ريال سعودي .

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 للفئة الثانية بالسعودية يصل الي 103.615 ألف ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا كروس موديل 2024 للفئة الثالثة بالسعودية يصل الي 116.955 ألف ريال سعودي .