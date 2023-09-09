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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا «الجمل» موديل 2003 بأفضل سعر للمستعمل

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2003

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، والشهيرة باسم الـ"جمل"، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات إلكترونيًا، ويبدوا من الصور التي تم عرضها، أن السيارة تتمتع بحالة خارجية جيدة، على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل الخاصة بها.

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جاءت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بطلاء خارجي باللون الفضي مُحدَّث بالكامل، عدا السقف، مع طاسات للإطارات، ومكيف هواء يدوي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي.

 تويوتا كورولا موديل 2003

ويبلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها هذه السيارة نحو 220 الف كيلومتر، بالإضافة إلى احتوائها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ولكن لم تكشف التفاصيل الخاصة بالسيارة أنها تحتوي على محرك سعة 1300 أم 1600 سي سي؟، مع العلم أن جميع الفئات تقدم من فئة الـ 4 سلندر.

 تويوتا كورولا موديل 2003

واشتهرت هذه النسخة بالاعتمادية الكبيرة داخل السوق المصري، نسبة للعلامة التجارية اليابانية الغنية عن التعريف، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وقلة الأعطال، إلى جانب المحافظة على قيمتها السعرية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

 تويوتا كورولا موديل 2003

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا من سيارات السيدان العائلية، حيث تتسع لـ 5 افراد، بالإضافة إلى وجود مساحة تخزين خلفية رحبة، مع هيكل خارجي أنيق، وتقدم السيارة بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع فتحات هوائية متعددة المقاطع للشبكة الامامية المطلية بالكروم، ومصابيح ضباب أيضا على جانبي الصادم الأمامي.

تويوتا كورولا "الجمل" موديل 2003 بأفضل سعر للمستعمل

تقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية بلغت 320 ألف جنيه، وننصح دومًا بالفحص الفني في أحد المراكز المتخصصة، والاطمئنان على سلامة السيارة فنيًا وقانونيًا.

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