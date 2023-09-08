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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا لاند كروز 2023 في السعودية

تويوتا لاند كروز
تويوتا لاند كروز موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا لاند كروز أشهر سيارات الدفع الرباعي في منطقة الخليج العربي، وتتميز بتصميم فاخر يحمل هوية العلامة التجارية اليابانية، كما تأتي مجهزة بباقة من أقوى أنظمة الأمن والسلامة، ونظم الترفيه والملاحة.

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تويوتا لاند كروز موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

تويوتا لاند كروز موديل 2023

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.

تويوتا لاند كروز موديل 2023

 

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX1 يبلغ سعرها 251,160 ريال

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX2 يبلغ سعرها 269,100 ريال. 

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX3 يبلغ سعرها 298,310 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX4 يبلغ سعرها 310,385 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX-V يبلغ سعرها 323,265 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة VX يبلغ سعرها 364,090 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  VXR يبلغ سعرها 406,410 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  GX DSL يبلغ سعرها 242,880 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR2 DSL يبلغ سعرها 266,455 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR3 DSL يبلغ سعرها 291,870 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR4 DSL يبلغ سعرها 303,945 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  VX DSL يبلغ سعرها 357,190 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GR-S DSL يبلغ سعرها 407,445 ريال.

 

 

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