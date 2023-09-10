تويوتا فورتشنر في صدارة مبيعات الـ SUV .. سعر ومواصفات

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاسخدام من الفئة كبيرة الحجم، وذلك خلال الـ 7 اشهر الاولى من العام الجاري 2023، وفي هذا السياق جاءت السيارة تويوتا فورتشنر في الصدراة، بحصة سوقية بلغت 68% وعدد 683 سيارة، لتعزز من تواجدها على رأس قائمة طرازات الـ SUV الاكثر مبيعا خلال تلك الفترة.

ويقدم موقع "صدى البلد" هي سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري، إلى جانب عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

تويوتا فورتشنر 2023

تستخدم السيارة تويوتا فورتشنر 2023 حزمة من التجهيزات ابرزها مظومة الحماية والتي تضم، وسائد هوائية، وفرامل ملانعة للانغلاق، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، ورصد النقاط العمياء، وبرنامج التوزان الالكتروني، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

تويوتا فورتشنر 2023

وتضم تويوتا فورتشنر 2023 تجهيزات فنية تتضمن محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، واخر 4000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، الاول يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصانا و245 نيوتن/متر، بينما يتمكن الثاني من ضخ 234 حصانا، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، وتستمد جميع الفئات اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، ولكن مع امكاينة الجر الخلفي للفئة الاولى، والرباعي للثانية والثالثة.

تويوتا فورتشنر 2023

سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2023 الرسمي في مصر