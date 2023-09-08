تعتبر السيارة تويوتا كورولا أحد أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري وأكثرها مبيعاً وانتشارا محليا، كما تعتبر من أكثر السيارات اعتمادية وكفاءة.

تويوتا كورولا

جدول صيانات تويوتا كورولا بالأسعار

1000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت

10000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

20000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء

30000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

40000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء وزيت فيتيس وزيت فرامل و مياة تبريد

50000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

60000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء

70000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

80000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء وزيت فيتيس وزيت فرامل و مياة تبريد وسير وطقم بوجيهات

90000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

100000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء

110000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

120000 جنيه ويشمل جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء وزيت فيتيس وزيت فرامل و مياة تبريد وسير، وطقم بوجيهات.

تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,105,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,290,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,385,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,505,000 جنيه