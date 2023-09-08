عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جدول صيانات تويوتا كورولا بالأسعار

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا كورولا أحد أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري وأكثرها مبيعاً وانتشارا محليا، كما تعتبر من أكثر السيارات اعتمادية وكفاءة.

تويوتا كورولا

جدول صيانات تويوتا كورولا بالأسعار

1000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت

10000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

20000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء

30000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل 

40000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء وزيت فيتيس وزيت فرامل و مياة تبريد 

50000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

 60000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء

70000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

80000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء وزيت فيتيس وزيت فرامل و مياة تبريد وسير وطقم بوجيهات

90000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

100000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء

110000 جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل

120000 جنيه ويشمل جنيه ويشمل صيانة كاملة وتغيير زيت وفلتر زيت وكشف على التيل وفلتر هواء وزيت فيتيس وزيت فرامل و مياة تبريد وسير، وطقم بوجيهات.

 

تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

 

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

 تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,105,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,290,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,385,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,505,000 جنيه

 

تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2023 صيانة كاملة صيانة فلتر زيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

موضوعات متعلقة

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

سعر خيالي.. لوحة سيارة في السعودية تحطم الرقم القياسي

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

النترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر عربيتين كوري في مصر

بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة

سعرها 130 ألف جنيه فقط .. أشهر سيارة أمريكية مستعملة بالسوق المصرية

أخبار السيارات| لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى عربة في العالم.. لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة

سعرها 150 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة أمريكية مستعملة

ترشيحاتنا

قناة مجانية تحصل على حقوق إذاعة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومصر الخير لتطوير 36 قاعة حضانة ببورسعيد

الحكومة تتلقي 9 آلاف شكوى بشأن الكهرباء و8139 في مجال الأمن

خالد عبد الغفار: العدالة أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف أسباب التطرف والانحراف الفكري وخطورته على المجتمع

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء موجات الحرارة.. فاضل كام يوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ