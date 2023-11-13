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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أوتوماتيك تباع بـ 350 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك تباع بـ 350 ألف جنيه

سوق المستعمل المصري يحتوي علي طرازات متنوعة من السيارات المعروضة للبيع والتي يرغب المواطنين في شرائها خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل جنوني، ومن ضمن هذه السيارات التي تجد اقبالا تويوتا ياريس، وميتسوبيشي لانسر، وجيب ليبرتي، ودايو نوبيرا، وجيلي باندينو .

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ونقدم لكم بعض طرازات السيارات المطروحة في سوق المستعمل للتعرف على مواصفاتها وأسعارها

1- بروتون ويرا موديل 2006:

تنقل قوة سيارة بروتون ويرا موديل 2006 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 بروتون ويرا موديل 2006

تتوافر سيارة  بروتون ويرا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري بسعر 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- جيلي بانديو موديل 2012 :

تعرض سيارة جيلي بانديو موديل 2012 للبيع باللون الاسود، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت جيلي بانديو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية لمدة سنة .

 جيلي بانديو موديل 2012

تأتي سيارة جيلي بانديو موديل 2012 داخل سوق المستعمل بسعر 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- دايو نوبيرا موديل 2001 :

تستمد  دايو نوبيرا موديل 2001 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

دايو نوبيرا موديل 2001

تتواجد سيارة  دايو نوبيرا موديل 2001 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .

4- جيب ليبرتي موديل 2002 :

تمكنت جيب ليبرتي موديل 2002 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي ، وبها محرك سعة 200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات.

جيب ليبرتي موديل 2002

سعر سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 في سوق المستعمل المصري يصل الي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة.

5- تويوتا ياريس موديل 2006 :

زودت سيارة  تويوتا ياريس موديل 2006 بمحرك سعه 1300 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2006 


يبلغ سعر  تويوتا ياريس موديل 2006  داخل سوق المستعمل المصري 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة.

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