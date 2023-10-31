عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ جيلي أوكافانجو العائلية بعد طرح موديلات 2024

جيلي أوكافانجو موديل
جيلي أوكافانجو موديل 2024

شهدت السيارة جيلي أوكافانجو المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة بعد طرح موديلات 2024، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 131 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة التي تتوافر من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

50 ألف جنيه أوفر برايس على أرخص سيارة زيرو في مصر

بعد الزيادات الجديدة .. ما هي أرخص سيارة تقدمها ستروين في مصر؟

جيلي كول راي 2023 بـ 900 ألف جنيه

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة العائلية جيلي أوكافانجو موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

مواصفات جيلي أوكافانجو موديل 2024

 

تعتمد جيلي أوكافانجو موديل 2024 على محرك 1500 سي سي بقوة 130 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع تقنية هايبرد بقوة 48 فولت، وعزم دوران يبلغ 255 نيوتن متر، بينما تصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 190 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

ودعمت السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات طراز DCT، وبهذه القدرات يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كم.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

ابعاد السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 

 

  • طول 4.835 مم.
  • عرض 1.900 مم.
  • ارتفاع 1.780 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2.815 مم.
  • خزان وقود سعة 60 لتر.
  • مساحة تخزين تصل إلى 1200 لتر عند طي الصف الخلفي.
  • مساحة تخزين قياسية 257 لتر.
جيلي أوكافانجو موديل 2024

الاسعار الجديدة للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 

 

تتوافر السيارة جيلي أوكافانجو 2024 عبر الفئة بريميوم وبقيمة قدرها مليون و430 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و299 ألف و900 جنيه، بعد زيادة اجمالية بلغت 131 الف جنيه.

جيلي أوكافانجو موديل 2024
جيلي أوكافانجو تقنية الفار الاسعار الجديدة اسعار أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

موضوعات متعلقة

تبدأ من 381 ألف جنيه.. أسعار السيارات الصينية المشاركة في مبادرة الإحلال

بـ 140 ألف جنيه.. اشتري أصغر سيارة مستعملة موديل 2014

وفر 70 ألف جنيه عند شراء MG 5 موديل 2023 .. الأرخص من فئتها

هوندا ENS1 الكهربائية 2023 في مصر .. اعرف سعرها

أسعار سيارات بيستون في السوق المصري .. صور

بسعر خيالي سيارة سباق لومان للبيع.. ومفاجأة من فيراري

بتعديلات Abt .. أودي R8 سيارة سباق بقوة 640 حصانا

اشتري BMW 320 موديل 2024 بأرخص سعر .. صور

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع كولر.. موقف إمام عاشور من المشاركة أمام صن داونز

هل الاستغفار والتوبة يجزئان عن الصلوات الفائتة .. أمين الإفتاء يجيب

أعنف وأشرس أنواع السرطانات .. تفاصيل صادمة عن مرض هاني الناظر

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

إبادة جماعية.. بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن استهداف المستشفيات في غزة

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ