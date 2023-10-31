أسعار جديدة لـ جيلي أوكافانجو العائلية بعد طرح موديلات 2024

شهدت السيارة جيلي أوكافانجو المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة بعد طرح موديلات 2024، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 131 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة التي تتوافر من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة العائلية جيلي أوكافانجو موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

مواصفات جيلي أوكافانجو موديل 2024

تعتمد جيلي أوكافانجو موديل 2024 على محرك 1500 سي سي بقوة 130 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع تقنية هايبرد بقوة 48 فولت، وعزم دوران يبلغ 255 نيوتن متر، بينما تصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 190 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

ودعمت السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات طراز DCT، وبهذه القدرات يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كم.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

ابعاد السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024

طول 4.835 مم.

عرض 1.900 مم.

ارتفاع 1.780 مم.

طول قاعدة العجلات 2.815 مم.

خزان وقود سعة 60 لتر.

مساحة تخزين تصل إلى 1200 لتر عند طي الصف الخلفي.

مساحة تخزين قياسية 257 لتر.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

الاسعار الجديدة للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024

تتوافر السيارة جيلي أوكافانجو 2024 عبر الفئة بريميوم وبقيمة قدرها مليون و430 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و299 ألف و900 جنيه، بعد زيادة اجمالية بلغت 131 الف جنيه.