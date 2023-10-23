جيلي كول راي 2023 بـ 900 ألف جنيه

يمتلئ السوق المصري للسيارات بجميع فئات السيارات الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي يقدمها الصانع الصيني ، ونالت جميع طرازات الصانع الصيني علي أعجاب المصريين لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، بالإضافة الي إنها تعمل بمحركات قوية .

جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري

- محرك جيلي كول راي موديل 2023 :

مقصورة جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري

سعه خزان وقود جيلي كول راي موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة تصل الي 175 حصان، وتحتاج الي 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد جيلي كول راي الـ SUV الجديدة :

جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة جيلي كول راي موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1609 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2600 مم .

- وسائل الأمان بـ جيلي كول راي الصينية :

جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري

زودت جيلي كول راي الصينية موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP .

- أسعار جيلي كول راي موديل 2023 :

جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .