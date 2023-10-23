جيلي كول راي 2023 بـ 900 ألف جنيه

يمتلئ السوق المصري للسيارات بجميع فئات السيارات الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي يقدمها الصانع الصيني ، ونالت جميع طرازات الصانع الصيني علي أعجاب المصريين لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، بالإضافة الي إنها تعمل بمحركات قوية .
- محرك جيلي كول راي موديل 2023 :
سعه خزان وقود جيلي كول راي موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة تصل الي 175 حصان، وتحتاج الي 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- أبعاد جيلي كول راي الـ SUV الجديدة :
تأتي سيارة جيلي كول راي موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1609 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2600 مم .
- وسائل الأمان بـ جيلي كول راي الصينية :
زودت جيلي كول راي الصينية موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP .
- أسعار جيلي كول راي موديل 2023 :
الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2023 الصينية تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .