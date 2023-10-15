أوفر برايس جديد على جيلي كول راي

شهدت سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة جيلي كول راي موديل 2023



ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .



ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة جيلي كول راي موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة جيلي كول راي موديل 2023 ، ما بين 60 الف جنيه الى 90 الف جنيه ، على الفئة الوحيدة المطروحة بالاسوق المصرية على حسب المعرض او التاجر .

السيارة جيلي كول راي موديل 2023



وتستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 175 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch WET ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



وتظهر السيارة جيلي كول راي موديل 2023، بمصابيح أمامية “هالوجين”، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، و فتحة سقف بانوراما ، و مرايات ضم كهرباء .

السيارة جيلي كول راي موديل 2023

كما تحتوي على مقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القماش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، بالإضافة الى نظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح للفئة الأعلى .



وزودت سيارات جيلي كول رأي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات .

السيارة جيلي كول راي موديل 2023

اما عن السعر الرسمي للسيارة جيلي كول راي :

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 900,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 1,019,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM / BLACK 2023 بسعر 1,029,000 جنيه