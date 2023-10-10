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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للأيد الشقيانة..خصم جديد لأسعار ميكروباصات جولدن دراجون بالإحلال

جولدن دراجون موديل
جولدن دراجون موديل 2023

أعلنت مبادرة احلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين عن اسعار جديدة للمركبات الخاصة بشركات الميكروباصات في مصر .

جولدن دراجون موديل 2023 

واوضحت مبادرة احلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين ، ان ميكروباصات جولدن دراجون بالإحلال تم خفض اسعارها فى الاعلان الجديد لها بتاريخ 5 اكتوبر الماضى بانخفاض 44 ألف جنيه

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و يحصل ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 علي قوته من محرك 4 سلندر سعة 2200 سي سي، ينتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن/متر، ومدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 70 لتر، بالإضافة الي انه تم تجهيز الميكروباص بالغاز الطبيعي بعدد 2 أسطوانة سعة 60 لتر .

جولدن دراجون موديل 2023 

وتاتى الابعاد الخارجية للميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 في السوق المصري بطول 4980 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1970 مم، وقاعدة عجلات بطول 259000 مم.

 

يحتوي ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 علي العديد من التجهيزات منها،  عجلة قيادة باور ستيرينج، وإطارات مقاس 15 بوصة، وزجاج الميكروباص شفاف، وشبكة أمامية من النيكل كروم، وكاسيت، وراديو FA وAM.

جولدن دراجون موديل 2023 

اما عن أسعار ميكروباصات جولدن دراجون في الاحلال

- الفئة المتاحة بسعر 410 ألف جنيه بدلاً من 454 ألف جنيه .

مبادرة إحلال السيارات ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 احلال السيارات الغاز الطبيعى جولدن دراجون

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