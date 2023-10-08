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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احصل عليها الآن.. خصم ٧٠% على لاند روفر فيلار

رانج روفر فيلار موديل
رانج روفر فيلار موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

رانج روفر فيلار موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

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وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

رانج روفر فيلار موديل 2023

وتأتى السيارة رانج روفر فيلار موديل 2023، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة رانج روفر فيلار موديل 2023، ذات الفئة الكاملة بسعر  63.757 دولار، اما الفئة المتوسطة 61.953 دولار، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 60.148 دولار .

ومن المعروف ان سيارة رانج روفر فيلار موديل 2023 تستمد قوتها من محرك 2000 سي سي، ينتج قوة 201 حصان، وعزم أقصي للدوران 430 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى 210الي  كم / ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم /ساعة في مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية، وتستهلك السيارة 5.3 لتر لقطع 100 كم/ساعة.

رانج روفر فيلار موديل 2023

و تأتي سيارة رانج روفر فيلار موديل 2023 بطول 4.797 مم، وعرض 2147 مم، وارتفاع 1.683 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 988 لتر .

تحتوي سيارة رانج روفر فيلار موديل 2023 علي عجلات مقاس 22 بوصة، وتقطع مسافة كهربائيا بنظام هجين بلج تصل الي 59 كم في الشحنة الواحدة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصه، نظام كشف حركة مجسم، وABS فرامل مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية متقدمة .

رانج روفر فيلار موديل 2023

بالاضافة الى إنذار لمنع السرقة، ومساعد الانتباه، وقفل الباب التلقائي، ومساعد الفرامل BA، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ونظام المساعدة على تسلق التلال، ومنبه مغادرة المسار، وأجهزة استشعار الاصطفاف، وكاميرا خلفية، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات.

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