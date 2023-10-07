عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص في السوق.. أفضل 5 سيارات بـ 130 ألف جنيه       

أفضل ٥ سيارات بـ
أفضل ٥ سيارات بـ ١٣٠ ألف جنيه     

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

txt

ميتسوبيشى وبيجو وجيب شيروكي.. إعرف سيارات مزاد 15 أكتوبر الحكومي

txt

إم جي RX-5 الجديدة تباع بأوفربرايس .. اعرف الأسعار

txt

شاهد بي إم دبليو الفئة الخامسة موديل 2024 الجديدة

txt

خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

txt

5 سيارات بالسوق المصرى "زيرو" بمتوسط 500 ألف جنيه

txt

زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل 5 سيارات بـ 130 ألف جنيه  .

 

1- دايو لانوس 

دايو لانوس 

تعتمد السيارة دايو لانوس موديل 1999  على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، بنظام حقن متعدد النقاط، ينتج قوة تصل الى 86 حصان عند الدوران 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 133 نيوتن عند 3400 لفة في الدقيقة، وتنتقل الحركة عبر علبة تروس يدوية بـ 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة دايو لانوس موديل 1999  ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

 

2- نيسان صنى 

نيسان صنى 

تتوفر السيارة نيسان صني موديل 1997 في السوق المصري بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 1997 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

 

3- فولكس فاجن بوينتر

فولكس فاجن بوينتر

تأتي السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 96 حصان وهذا المحرك يتألف من 8 صمامات، مدعومة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

 

4- جيلي Mk 

جيلي Mk 

تأتي السيارة جيلي MK موديل 2008 وجاءت بمحرك 1500 سي سي يولد قوة تبلغ 95 حصان وعزم دوران 126 نيوتن متر ومحرك السيارة اقتصادي في استهلاك الوقود اذ يحقق ما يوازي 6.3 لتر استهلاك لكل 100 كم.

اما عن سعر السيارة جيلي MK موديل 2008 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

 

5- اوبل كورسا 

اوبل كورسا

تحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 1998، على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1000 سي سي و 1400 سي سي لبعض الاصدارات، ولكن تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال" يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اما عن سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1998 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

السوق المصري للسيارات أفضل ٥ سيارات السيارات دايو لانوس نيسان صني فولكس فاجن بوينتر جيلي Mk 5- اوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

ترشيحاتنا

لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيلين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 مستوطن

تنسيق عسكري مع الاحتلال .. بايدن : دعم أمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع

النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ