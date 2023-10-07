الأرخص في السوق.. أفضل 5 سيارات بـ 130 ألف جنيه       

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل 5 سيارات بـ 130 ألف جنيه .

1- دايو لانوس

دايو لانوس

تعتمد السيارة دايو لانوس موديل 1999 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، بنظام حقن متعدد النقاط، ينتج قوة تصل الى 86 حصان عند الدوران 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 133 نيوتن عند 3400 لفة في الدقيقة، وتنتقل الحركة عبر علبة تروس يدوية بـ 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة دايو لانوس موديل 1999 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

2- نيسان صنى

نيسان صنى

تتوفر السيارة نيسان صني موديل 1997 في السوق المصري بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 1997 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

3- فولكس فاجن بوينتر

فولكس فاجن بوينتر

تأتي السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 96 حصان وهذا المحرك يتألف من 8 صمامات، مدعومة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

4- جيلي Mk

جيلي Mk

تأتي السيارة جيلي MK موديل 2008 وجاءت بمحرك 1500 سي سي يولد قوة تبلغ 95 حصان وعزم دوران 126 نيوتن متر ومحرك السيارة اقتصادي في استهلاك الوقود اذ يحقق ما يوازي 6.3 لتر استهلاك لكل 100 كم.

اما عن سعر السيارة جيلي MK موديل 2008 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .

5- اوبل كورسا

اوبل كورسا

تحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 1998، على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1000 سي سي و 1400 سي سي لبعض الاصدارات، ولكن تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال" يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اما عن سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1998 ، فيتراوح داخل السوق المصرى بسعر 130 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف قليلا بالزيادة او النقصان .