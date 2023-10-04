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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشى وبيجو وجيب شيروكي.. إعرف سيارات مزاد 15 أكتوبر الحكومي

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الاحد الموافق 15 اكتوبر القادم ، تابعة لجهات حكومية مختلفة .

 

ويتبع مزاد السيارات المقام يوم الاحد الموافق 15 اكتوبر القادم ، مجلس الشيوخ ، و منطقة الشرابية الطبية والمعهد القومي للنقل ، و وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية ومستشفي المبرة، و جمعية الإمام علي ومحطة بحوث الانتاج الحيواني، و محافظة كفر الشيخ .

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ويضم مزاد سيارات مجلس الشيوخ ، كلا من ميتسوبيشي لانسر 1999  ، بيجو 405 موديل 2002 ، بيجو 405 موديل 2002 و2003 ، بيجو 307 موديل 2008 ، ميني باص ميتسوبيشي 28 راكب موديل 2008 ، 6 موتوسيكلات باجاج موديلات مختلفة.

 

اما مزاد منطقة الشرابية الطبية والمعهد القومي للنقل ، فيضم لادا نيفا جيب موديل 1983 ، مازدا بيك أب موديل 1981 ، نصر دوجان موديل 1995 ، فيات ريجاتا صالون 1988، و مزاد وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية ومستشفي المبرة ، يضم سيارة نيسان بيك أب دوبل كابينة 1994 ، فولكس فاجن بيك أب 1982 .

 

وياتى مزاد جمعية الإمام علي ومحطة بحوث الانتاج الحيواني، كلا من بيجو 504 موديل 1975 ، نصر 128 موديل 1981 ، شيفروليه ميني باص 2009 ، شيفروليه 29 راكب 2009 ، نيسان بيك أب 1994، و مزاد محافظة كفر الشيخ، يحتوى على سيارات جيب شيروكي 1990 ، بيجو 7 راكب 504 استيشن 1980 و1981 ، شيفروليه نقل شاسيه طويل 1997 ، 2 تويوتا بيك أب دوبل كابينة 1995 .

 

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات. 

 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

 

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

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ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

 

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

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