بعد تعافيه من الإصابة.. رامي صلد يحصل على بطولة الأردن cross challenge

حصل النجم المصرى رامي صلد بطل رياضة سباقات الدراجات النارية، على المركز الأول بـ بطولة الأردن cross challenge على حلبة off roadars بمنطقة البحر الميت، والتى أقيمت يوم الجمعة الماضى الموافق 29 سبتمبر .

رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصرى

وجاء ترتيب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الأردن cross challenge ، فى صدارتها البطل رامي صلد من مصر ، اما المركز الثاني فجاء من نصيب البطل حمزة عبد الباري من الأردن ، وفى المركز الثالث جاء البطل طلعت الشيشاني من الأردن .

وقال رامي صلد بطل رياضة سباقات الدارجات النارية المصري ، انه سعيد بالحصول على هذه البطولة ، وبالأخص لأنها البطولة الأولى له بعد العودة من الإصابة وتعرضه لحادث في أثناء مشاركته فى فعاليات رالي مصر للدراجات النارية .

رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصرى

واكد صلد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان بطولة الأردن cross challenge ، كانت بمستوى تنظيمى رائع ، كما شعر انه فى بلده مصر وليس بخارجها ، مؤكدا ان رياضة المحركات فى فى الوطن العربي أصبحت تنافس البطولات العالمية .

رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصرى

وتابع بطل رياضة الموتوسيكلات ، ان بطولة الأردن cross challenge تعتبر هى شرارة العودة الحقيقية له ، وانه خلال الفترة القادمة سيتم الاعداد والتجهيز لخوض عدد من البطولات الأخرى .

رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصرى

وشارك ببطولة الأردن cross challenge ، التى اقيت على حلبة off roadars ، نخبة من الابطال المحترفين من مصر والاردن ولبنان .

رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصرى

الجدير بالذكر ان بطولة الأردن cross challenge، بتنظيم من النادي الاردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية " jcmse " .